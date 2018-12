© AFP

Hockey Les Allemands se dresseront sur la route des Red Lions Jean-François Jourdain

La Mannschaft a frappé fort en écrasant les Pays-Bas (4-1) dans le dernier quart.



Au hockey, il est inutile, voire dangereux, de se livrer à de savants calculs. Tout peut aller très vite et les surprises existent - il y en a déjà eu au moins deux dans cette Coupe du monde. Après leur démonstration contre la Malaisie (7-0) beaucoup pensaient les Hollandais intouchables - à commencer, sans doute, par eux-mêmes : on ne se refait pas ! C’est dire que les Bataves sont tombés de haut mercredi en prenant l’eau contre une Allemagne comme toujours disciplinée et efficace (4-1).



