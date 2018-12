Vous voulez en savoir plus sur les vingt Lions qui ont propulsé le hockey belge sur le toit du monde ? C'est ici que ça se passe !







Vincent Vanasch (gardien, Watducks, 30 ans): 7 matches

“The Wall” a bien mérité son nom avec 3 clean sheets contre le Pakistan, l’Angleterre et les Pays-Bas. Il a encaissé 5 buts en 7 matchs et a dégoûté plusieurs équipes. Et pourtant, il estime toujours qu’il peut faire mieux et regarde chacun de ses buts encaissés à la vidéo pour s’améliorer. Un géant !



(...)