Le hockey en Inde. Ces deux mots semblent rivés l’un à l’autre par quelque lien invisible. Aujourd’hui, l’Inde refait partie du top mondial - les Belges ont pu le vérifier - mais elle a connu une éclipse qui semblait sans fin avant de se refaire une place digne de son glorieux passé. Pour nous éclairer, nous avons sollicité la collaboration de Sundeep Misra, journaliste, qui suit l’Inde dans tous les grands tournois depuis 30 ans.

"Des hauts et des bas, je peux vous en raconter pas mal, en effet. Quand j’ai commencé le hockey, je n’ai longtemps pas pu m’empêcher de penser à la défaite 1-7 contre le Pakistan en finale des Jeux asiatiques de 1982. Donc, quand l’Inde a battu le même adversaire 7-4 au Champions Trophy d’Amstelveen de 2003, c’était un jour inoubliable. En termes de tournois, je me souviens de la Coupe du monde de 1994, à Sydney, où l’Inde avait terminé 5e sous le coaching de Cedric D’Souza, et des Jeux asiatiques que nous avons gagnés en 1998, aux strokes contre la Corée."

Des mauvais jours, il y en a eu aussi. "Les catastrophes ont été le match nul de 2000 contre la Pologne aux JO de Sydney, qui nous a empêchés de disputer les demi-finales, les Polonais égalisant à une minute de la fin. Et après la Coupe du monde junior de 2001, il y a eu une période où on changeait de coach comme on change de nappe après un repas !"

Le creux a duré assez longtemps. "Les choses ont commencé à s’améliorer avec l’arrivée de Roelant Oltmans comme coach (NdlR : en 2013) , puis Terry Walsh qui a amené l’équipe à la médaille d’or aux Jeux asiatiques de 2014. Mais juste auparavant, l’Inde avait disputé la Coupe du monde à La Haye et je trouve qu’on n’avait pas mal joué malgré une 9e place. Contre la Belgique, mais aussi l’Angleterre, nous avions mené avant d’encaisser à la dernière minute. Nous avons aussi conquis deux médailles d’argent au Champions Trophy. Oltmans nous a appris la constance et Terry a importé son hockey offensif à base d’une défense solide."

Et puis, il y a eu le développement de l’Indian Hockey League. "C’est sûr. Elle a permis aux joueurs de partager le vestiaire avec ce qui se fait de meilleur en Europe et en Australie. Ceci a clairement augmenté la confiance des joueurs indiens."

(...)