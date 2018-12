Les Red Lions ont déjà perdu deux joueurs avant la fin des matchs de poule. Dur, dur.

La nouvelle avait déjà filtré dès la veille au soir, mais il était important qu’elle soit annoncée aux joueurs avant de fuiter dans la presse : insuffisamment rétabli de sa bronchite allergique qui menace de tourner en pneumonie, John-John Dohmen, la mort dans l’âme, a dû se résoudre à abandonner ses coéquipiers à leur sort et à rentrer au pays prématurément pour se faire soigner à l’hôpital. Pour "Bigou", la Coupe du monde se termine en queue de poisson.

Pas une grosse surprise pour nous, qui l’avions beaucoup entendu tousser samedi pendant son interview. Après avoir démenti l’information de son remplacement par Meurmans en début de semaine, l’ARBH a fini par se rendre à l’évidence : le meilleur joueur du monde 2016 n’est pas en état actuellement de jouer une compétition de ce niveau, pour laquelle il s’était pourtant tant préparé. C’est râlant, c’est frustrant, c’est d’une tristesse sans nom, mais la santé passe avant tout. Dimanche dernier contre l’Inde, le Red Lion le plus capé de l’histoire avait déjà dû faire l’impasse sur les 20 dernières minutes, et son état ne s’est pas amélioré depuis, que du contraire. De nouveaux tests médicaux n’ont pas laissé le moindre doute à ce sujet.

"On savait qu’il avait des problèmes, mais on a espéré jusqu’au dernier moment qu’il se remette sur pied. Ce matin (lisez vendredi) il a fallu prendre une décision définitive. C’est terrible pour le joueur, car on sait très bien ce que ça représente pour lui de jouer pour son pays" , souligne son coach Shane McLeod.

