Philippe Simar a explosé les défenses en signant trois triplés sur les 4 rencontres déjà disputées.

Le hockey en salle devient de plus en plus rapide. Non seulement, les salles deviennent meilleures, mais en plus les joueurs assimilent la technique et développent leur force dans cette discipline spectaculaire. Au point qu’il faut être de plus en plus attentif comme spectateur et bien suivre la rencontre… et la balle, laquelle peut atterrir dans le public.

(...)