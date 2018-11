L’état d’esprit du coach néo-zélandais est sans doute plus mesuré que celui de ses joueurs, qui n’hésitent pas à parler d’or à qui veut l’entendre. Il faut dire que l’Anversois d’adoption en a vu d’autres, pas seulement à la tête des Red Lions.

"Nous allons disputer cette Coupe du monde étape par étape", prévient-il. "'Nous jouons dans une poule intéressante avec l’Inde, le Canada et l’Afrique du Sud. Affronter l’Inde chez elle, c’est un gros morceau; il faut en être conscient. Mais quel que soit le chemin par lequel on y arrivera, l’objectif est d’abord et avant tout de passer les quarts de finale, où nous retrouverons normalement soit l’Allemagne, soit les Pays-Bas. Si nous passons ce cap, tout deviendra possible et on jouera bien entendu pour aller jusqu’au bout."