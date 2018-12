Heu-reux qu’ils étaient, les Français, après leur huitième de finale victorieux contre la Chine (1-0). Le match entre les deux équipes les plus mal classées à la FIH (20e et 17e, respectivement) n’a certes pas été un spectacle qu’on redemande, mais l’intensité était là. Et puis, il y a douze Belgicains dans l’équipe de France, dont trois Belgo-Français. Donc, on était un peu supporter des Bleus.

