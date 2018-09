Bienvenue sur Les Sports +, le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports et le meilleur de l'expertise DH. Le mode d'emploi? C'est ici.





Depuis une décennie, le Racing se présente sur la ligne de départ avec une équipe à faire pâlir tous les entraîneurs de Division Honneur. Cette saison, le club n’a pas dérogé à la règle. Sous l’impulsion de son président Thierry Le Saux, le groupe s’est considérablement renforcé. Non seulement le club a réussi à maintenir quasi intact le noyau dur (Gucassoff, Harte, Truyens, Meurmans, Boon et Charlier), mais il s’est attaché les services de quatre sérieux clients : Wegnez, Woods, Delavignette et Torras.

(...)