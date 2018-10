Ces dernières années, le Beerschot avait pris l'habitude de s'installer dans les places anonymes de Division d'Honneur sans voir pour autant le spectre de la relégation.

Les départs de Paton et Dockier avaient laissé craindre une année plus délicate. Plus d'un mois après le coup d'envoi de la campagne, les Ours ont non seulement déjà pris beaucoup de points, mais ils y ont ajouté la manière.