Golf Ryder Cup: Tiger fait déjà le spectacle Miguel Tasso

Premier entraînement pour les stars. Et le public n’a d’yeux que pour le Tigre !



Jusqu’ici cette compétition ne lui a guère réussi. En sept participations, il ne l’a gagnée qu’une seule fois. Et son bilan personnel est plutôt mitigé (13 victoires, 17 défaites). "Il est temps d’inverser la tendance. On a une équipe fantastique mais la bataille sera dure. La clé sera de bien jouer le dernier trou qui nous a causé tant de soucis lors des dernières éditions", explique-t-il.



(...)