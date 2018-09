Il fut, en 2012, l’un des héros de la fameuse victoire européenne à Medinah. En état de grâce, il avait même battu, associé à Lee Westwood, le grand Tiger Woods dans un match de double mémorable. De son propre aveu, Nicolas Colsaerts n’a jamais vécu dans toute sa carrière un moment aussi fort. À la veille du coup d’envoi de la Ryder Cup 2018, le Belge évoque la magie de cette compétition pas comme les autres qui fait à jamais partie de son ADN.

Comment expliquez-vous qu’une compétition de golf puisse déchaîner tant de passions ?

"Le golf est un sport individuel. Là, soudain, il se transforme en sport d’équipe. Avec, en toile de fond, un véritable défi entre les meilleurs joueurs américains et européens. C’est l’honneur qui est en jeu. La recette est magique. En réalité, pour un golfeur, la Ryder Cup, c’est un peu la finale de la Ligue des Champions ou de la Coupe du Monde en football. C’est unique. On se sent investi d’une véritable mission."

(...)