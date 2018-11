Mais jusqu’où peuvent grimper Thomas Pieters et Thomas Detry, lauréats de la récente Coupe du Monde par équipes à Melbourne ? Aux yeux de Jérôme Theunis, leur entraîneur commun, les deux champions n’ont pas de limites. "Ils ont déjà atteint un niveau très élevé. Mais ils possèdent encore, l’un et l’autre, une belle marge de progression. Ils sont doués, bosseurs et s’appuient sur un mental gagnant. Dans l’absolu, ils peuvent parfaitement gagner, dans les prochaines années, des tournois du Grand Chelem ou même participer ensemble à une Ryder Cup…"

(...)