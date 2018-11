Deux joueurs belges participent, à partir de jeudi, au dernier tournoi de la saison sur l’European Tour.

Thomas Pieters et Thomas Detry participent, de jeudi à dimanche, au DP World Tour Championship qui se dispute sur le parcours Jumeirah, à Dubaï. Bouquet final de la saison, ce tournoi est réservé aux soixante joueurs les mieux classés de l'année sur l'European Tour. Et avec un prize money de 8 millions de dollars et un bonus supplémentaire de 5 millions de dollars (que se partageront les 10 meilleurs du classement annuel), il dégage un petit parfum d'étrennes avant l'heure !

(...)