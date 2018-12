Fanny Lecluyse compose, avec Emmanuel Vanluchene, la (toute) petite délégation belge présente aux championnats du monde en petit bassin dont la 14e édition s'ouvre ce mardi à Hangzhou, en Chine.

"C'est vrai que ça fait un peu bizarre de ne pas partir qu'à deux", sourit la Mouscronnoise qui, à la différence d'autres nageurs, avait cerclé de rouge ce rendez-vous dans son agenda 2018. En Asie, elle s'alignera exclusivement en brasse, dans trois épreuves.

"Mon objectif est avant tout de rentrer en finale sur 200m (NdlR : elle a signé son meilleur résultat, une 6e place, en 2016) mais je sais qu'en 50m (8e), si je suis en forme, je peux faire de bonnes choses aussi", explique Fanny, qui dispute les séries du 50m brasse dès la journée d'ouverture. "En tant que nageuse, on veut toujours faire mieux ! Donc, oui, j'espère améliorer mes meilleurs résultats. Mais pour entrer en finale, ce n'est pas si facile. Il faut être très rapide dès le matin et approcher ses meilleurs temps. Il faudra voir aussi ce que fera la concurrence mais là cela ne dépend plus de moi…"

(...)