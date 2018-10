A l'Union belge, cela grouillait de monde du côté de la salle de presse lundi après-midi. Et pourtant, aucune trace de Diables rouges.

"Ça fait plaisir de voir autant monde qu'à une annonce officielle de Roberto Martinez", souriait Pierre François, CEO de la Pro League au moment de lancer son exposé.

Et de fait, de nombreux médias, des blogueurs mais aussi des gamers avaient fait le déplacement à la "maison de verre" pour assister au lancement en grandes pompes de la toute première édition de la Proximus ePro League. Si vous souhaitez tenter l'aventure, il faudra d'abord vous munir d'une Playstation 4 pour participer à ce championnat de Belgique réservé à tous les aficionados de la manette (pros et amateurs à partir de 16 ans) qui se déroulera à partir du 20 octobre (début des qualifications) sur FIFA19.

"Parce que même si Romelu Lukaku scrute avec intérêt sa cote sur ce jeu mondialement connu, cela démontre l'importance du e-sport chez le pro de la sphère footballistique", renchérissait l'ancien homme fort du Standard. "Alors c'est vrai qu'on a toujours été un peu en retard sur cet aspect 'e-sport' à l'Union belge, mais on a décidé de se lancer avec pour objectif de créer une communauté au sein de la Pro League. Et que cela participe à l'émancipation des jeunes à travers le football et les pousse à monter sur les terrains".

Concrètement, quatre phases se succéderont. Après les qualifications -qui détermineront les 4 meilleurs joueurs pour chaque club-, on assistera à une séquence de sélection, chaque club désignant alors son représentant dans le championnat. S'en suivra alors le championnat classique (11-13 janvier 2019) au bout duquel les six meilleurs classés s'affronteront au cours de playoffs (23 mars) pour désigner le champion. Et Pierre François de pointer que "le vainqueur sera mis à l'honneur lors du gala du Footballeur Pro de l'Année en fin de saison".

C'est donc exclusivement sur PS4 que ce tout nouveau projet encadré par la Pro League se déroulera. "EA Sports est assez dur en négociations et le deal est donc passé pour ne proposer ce championnat que sur Playstation et non sur d'autres plateformes comme la Xbox One par exemple", soulignaient en cœur Guillaume Boutin, chief consumer market office chez Proximus, et Pierre François.

(...)