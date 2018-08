Wilfried Meert s’attend à une 42e édition deMémorial très spectaculaire

Derrière une simple table, dans l’une des salles mises à la disposition du Mémorial Van Damme par l’hôtel Crowne Plaza, Wilfried Meert a posé sa célèbre mallette brune et son ordinateur, sur l’écran duquel les emails affluent des quatre coins du monde. À ses côtés, un journaliste néerlandophone et un statisticien… australien s’affairent encore à préparer le programme de cette 42e édition. S’il ne dirige plus, WM conseille.

Entrant et sortant sans cesse, Cédric Van Branteghem a l’oreille collée à son téléphone portable. "Je pense avoir terminé en beauté avec la 40e édition du Mémorial !" lance Wilfried. "J’aurais pu continuer, mais à quoi bon ? Une 41e, une 42e ? Non, j’ai préféré passer la main. Cédric était mon successeur désigné. Il connaît le milieu, parle cinq langues. Il avait tous les atouts pour reprendre mon rôle. Et j’ai entière confiance en lui parce que je le connais depuis très longtemps. Il avait, en effet, 18 ans à peine quand ses parents m’ont appelé pour que je m’occupe de sa carrière. Ce n’est donc plus moi qui prends les décisions. Je me contente de donner mon avis."

Après quarante ans à la tête du Mémorial Van Damme, Wilfried Meert est le manager le plus estimé de la planète athlétisme . Discuter avec lui est vraiment un privilège qui se gagne en gérant le on et le off …

Wilfried, comment se présente cette 42e édition ?