Après le forfait sur blessure de Lander Tijtgat, ce sont vingt-trois athlètes belges qui s’élanceront, ce dimanche 9 décembre, en quête de gloire ou… d’expérience sur le parcours des Championnats d’Europe de cross-country à Tilburg. Un tracé dessiné dans le parc de Beekse Bergen accueillant notamment un parc zoologique, le SafariPark, et que l’on annonce très boueux vu la pluie qui est tombée ces derniers jours.

Pas l’idéal a priori pour les poids plumes comme Ismaël Debjani, repris dans l’équipe de relais mixte. "C’est vrai mais c’est moi qui courrai la distance la plus courte entre Pieter-Jan Hannes et moi (NdlR : 1 600 m contre 1 200 m) ! Après le cross court de Roulers, j’ai même dit à P.J. que la deuxième place m’arrangeait finalement bien et que je l’avais fait exprès" , ironise l’athlète du CABW, qui sera chargé de lancer l’équipe - avec Elise Vanderelst, Hannes et Sofie Van Accom, dans cet ordre - sur les bons rails.

(...)