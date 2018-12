Athlétisme Nafi Thiam quitte Monaco les mains vides: "Un honneur d’être nommée parmi les cinq meilleures athlètes mondiales" Laurent Monbaillu

La Namuroise ne voulait pas rater la grand-messe de fin d’année à Monaco.



Après avoir remporté les prix d’Étoile montante (2016) et d’Athlète féminine de l’année (2017) lors des deux éditions précédentes des IAAF Athletics Awards, Nafissatou Thiam a, cette fois, quitté Monaco les mains vides. Accompagnée par Niels Pittomvils, le décathlonien qui partage sa vie, la championne olympique de l’heptathlon ne se berçait guère d’illusions sur ses chances avant la cérémonie: elle n’était donc pas trop déçue. Son très bref séjour à Monaco, de lundi après-midi ( "après avoir pu faire ma muscu") à ce mercredi matin - son réveil sonnait à 5h pour qu’elle puisse assister à ses cours à l’université de Liège dans l’après-midi -, Nafi semblait y tenir vraiment.



"C’est chouette de participer à ce genre d’événement quand on est athlète et qu’on est intéressé par ce qu’on fait", explique-t-elle. (...)