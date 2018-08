Après les championnats d’Europe, la décompression a fait son oeuvre. Elle coûtera à Jonathan Borlée, médaillé d’or avec le relais 4x400m et médaillé de bronze sur 400m, sa participation au 42e Mémorial Van Damme ce vendredi soir. Les spectateurs du stade Roi Baudouin ont toutefois rendez-vous avec ses deux frères, Kevin et Dylan, qui eux sont opérationnels.

"Il faut comprendre que la saison a été forte en émotions", souligne le premier. "On a connu un certain nombre de pépins physiques et une course contre la montre s’est engagée avant même le début des championnats d’Europe. Même si on a fait de super championnats, avec un titre en relais et une médaille en individuel pour Jo et moi, on a besoin de relâcher un peu la pression aussi."

(...)