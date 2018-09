"J’ai vu le clip vidéo, les couleurs, les paysages et ça m’a directement donné envie. Je suis un fonceur, donc ce genre de défis, ça me botte." Présent ce lundi soir dans les locaux de La Dernière Heure/Les Sports, Julien Watrin trépigne déjà d’impatience à l’idée de partir en team building avec le reste de l’équipe de relais 4x400 m.

Après l’Islande et le Grand Canyon, les Belgian Tornados s’attaqueront à l’Himalaya à l’automne 2019. Toute l’équipe, ainsi que quelques accompagnants, seront encadrés par les guides de l’agence népalaise Plan Himalaya et Lucie Cincinatis, une ancienne athlète passionnée par l’Himalaya et organisatrice de trek en montagne.

(...)