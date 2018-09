AthlétismeVidéo Les dix travaux de Kevin Mayer, le nouveau roi du décathlon Ma. P.

On connaissait le potentiel énorme de Kevin Mayer. Et le Français l'a confirmé, ce week-end, en signant la meilleure performance de tous les temps au décathlon de Talence sur ses terres françaises.



Après un tel exploit, sans aucun doute le plus grand de sa carrière, l'athlète de 26 ans a marqué pour toujours son nom dans l'histoire de son sport. Faire mieux, plus haut, plus loin, plus fort ? C'est le quotidien du champion.



Alors pour garder la motivation et devenir définitivement le plus grand décathlonien de tous les temps, voici les dix travaux, accomplis ou à accomplir, de Kevin Mayer.



(...)