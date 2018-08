Le Mémorial Van Damme, c'est ce vendredi soir au Stade Roi Baudoin. Le plus grand événement d'athlétisme de Belgique présente une belle affiche pour de cette édition 2018. Présentation des cinq épreuves qui s'annoncent comme les moments forts de la compétition.

Sur la start-list, sept perchistes ont déjà franchi 6,00 m ! Mais il va de soi que le Suédois Duplantis, champion d’Europe à Berlin, est celui dont tout le monde parle actuellement. Le jeune prodige, 18 ans, rentre spécialement des États-Unis où il étudie pour participer à ce concours où on relève aussi la présence de l’Américain Kendricks, du Russe Morgunov et du Français Renaud Lavillenie. Dont le record du meeting (5,96 m) pourrait bien passer à la trappe si le niveau de cette finale atteint, comme on peut le penser, des sommets !

19h28 > Perche H

(...)