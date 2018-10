L’Ironman d’Hawaï, qui a lieu ce week-end, a une extraordinaire histoire, jalonnée de victoires, de records, d’exploits et de drames

Prendre un jour le départ de l’Ironman d’Hawaï est, pour beaucoup de triathlètes, une manière d’entrer dans l’histoire de leur sport. Qu’ils soient pros ou amateurs, ils rêvent tous de cette baie de Kailua-Kona parce qu’ils savent que l’Ironman d’Hawaï est LA course.

Un mythe…

La légende affirme que c’est à Hawaï qu’est né l’Ironman, un soir de j anvier 1978, au Primo Gardens d e Pearl City, une taverne près de Pearl Harbour. Ce soir-là, John Collins, commandant de la Navy, proposa d’enchaîner les 3,8 km de la Waikiki Rough Water Swim , épreuve de natation, les 180 km du tour de l’île à vélo et les 42,195 km du marathon d’Honolulu. Le vainqueur serait baptisé "Ironman" (c’est-à-dire Homme de fer).

Et le 18 février 1978, ils furent quinze à prendre le départ. 11h46.58 plus tard, Gordon Haller, un ancien membre de la Navy devenu chauffeur de taxi à Honolulu, devint le premier Ironm an devant onze autres finishers . L’année suivante, Lynn Lemaire devint la première "Femme de fer", juste avant une certaine… Margaret Thatcher, l’ancienne Première ministre de Grande-Bretagne !

(...)