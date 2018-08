Athlétisme Lavillenie à propos d'Armand Duplantis: "Non, je ne lui ai pas transmis le témoin !" Interview > Guy Beauclercq

Armand Duplantis et Renaud Lavillenie, les deux frères de la perche, se retrouvent à Bruxelles pour une finale spectaculaire.



On sait les liens d’amitié qui unissent Duplantis et Lavillenie et ils n’ont rien à voir avec les origines françaises du nom du premier, né aux États-Unis, mais optant pour la nationalité suédoise. "Quand j’étais jeune, j’avais un poster de Renaud dans ma chambre. Je l’ai toujours admiré. C’était mon idole ! Je me souviens bien du jour où il a franchi 6,01 m. D’une manière générale, les gars à 6,00 m m’ont toujours impressionné !" lance celui qui est entré dans ce cercle très privé, le 12 août, à Berlin. À seulement 18 ans.



