En pulvérisant le record du monde du marathon, Eliud Kipchoge a affolé à la fois les compteurs et les conteurs.

Le Kenyan a mis un peu plus de deux heures pour boucler les fameux 42,195 km. Voilà qui laisse rêveurs à la fois les spécialistes d’athlétisme et les braves automobilistes qui, chaque matin, passent des plombes dans les embouteillages. Quel délice d’imaginer Kipchoge avalant, d’une foulée légère, les kilomètres sur le ring de Bruxelles et dépassant allègrement les voitures.

(...)