Trois ans après avoir effectué le grand saut vers le marathon... et être passé à la Ligue francophone, Koen Naert a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de l’athlétisme belge, à Berlin, en remportant le titre européen, 47 ans après Karel Lismont, grâce à un nouveau record des championnats (2h09.51). Une superbe performance qui valait bien une nomination parmi les trois meilleurs sportifs masculins de l’année. Et pourquoi pas la récompense suprême d’ailleurs ?

