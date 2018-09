Jonathan Sacoor se livre sur différents sujets.

Son amour pour le 400 m

"Ce que j’aime dans cette épreuve ? C’est une bonne question parce que je suis sûr que peu de gens y trouvent du plaisir au début. Après l’entraînement, on se dit parfois : ‘mais pourquoi ai-je choisi cette épreuve ?’ Après quelques années de pratique, toutefois, on n’a plus envie de changer. On ressent un tel sentiment de satisfaction, de plénitude.

(...)