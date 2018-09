Athlétisme Eliud Kipchoge : un record et beaucoup de questions Fabien Chaliaud

En pulvérisant le record du monde de 1’18, le Kenyan rend le fantasme d’un marathon sous les 2 h crédible. Mais sera-t-il le premier à y parvenir ?



Berlin, la ville de tous les records et fantasmes pour les athlètes qu’ils soient issus de la piste ou de la route. Le stade olympique a nourri cette réputation dès 1936 avec le quadruplé doré de Jesse Owens, dont un record mondial sur le 200 mètres. Le double hectomètre ainsi que le 100 mètres refaisaient parler d’eux 73 ans plus tard sur la même piste devenue bleue avec le double record personnel et mondial d’Usain Bolt.



(...)