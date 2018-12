Plus de 80 athlètes du monde entier ont rallié la principauté de Monaco pour assister, ce mardi soir, à la cérémonie des IAAF Athletics Awards au cours de laquelle seront notamment désignés les Athlètes de l’année. L’an dernier, on s’en souvient, Nafissatou Thiam avait écrit l’histoire lors de cette soirée de gala en devenant la première Belge, hommes et femmes confondus, à décrocher le titre suprême, le sauteur en hauteur Mutaz Essa Barshim l’accompagnant au palmarès de l’édition 2017.

(...)