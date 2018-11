Il y a 40 ans, le 16 novembre 1978, le navigateur français Alain Colas disparaissait en mer, marquant l’histoire de la première Route du Rhum, remportée sur le fil par Mike Birch

“Il n’y a plus de ciel, ce n’est que montagnes d’eau…”

La mer est un espace de rigueur et de liberté. À la lecture, peut-être, de ces mots de Victor Hugo, Michel Estevon, en 1978, publiciste et spécialiste du sponsoring des événements nautiques, aurait pu se dire, un an plus tôt, qu’ils noieraient le climat de guerre qui prévalait dans le petit monde de la course au large. Un monde, jusque-là, fermé comme une huître et qui s’entrouvre largement et vite. La majorité des courses, à l’instar de la Transat en solitaire, sont organisées par des entités anglaises mais les podiums sont français ! Las ! de cette hégémonie continentale, les sujets de sa Gracieuse Majesté modifient au gré des vents et des marées les instructions de course avant chaque nouvelle épreuve, réprimant l’innovation et limitant taille et type de voiliers engagés. Tabarly et Colas, notamment, en seront les victimes expiatoires.

Michel Estevon, qui se dit, au demeurant, complètement incompétent en voile, lance une course à contre-courant des idées de la Transat anglaise.Et on ne peut faire plus simple : départ de Saint-Malo, arrivée en Guadeloupe, ouvert aux monocoques et multicoques sans restriction de taille. Trente-huit engagés, amateurs et professionnels confondus.Le mardi 28 novembre 1978, vingt-trois jours et 7.000 kilomètres plus tard, Mike Birch l’emporte devant Michel Malinovski pour... 98 secondes.

(...)