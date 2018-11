Grand habitué de l’épreuve, désormais responsable WRC FIA et toujours vice-président du Motor Club de Huy, Yves Matton ne manquerait le Rallye du Condroz pour rien au monde. Cette fois pourtant, l’ex-boss de Citroën Racing ne participera pas à la course. Il nous explique pourquoi.

"À la base, je voulais rouler en R5. Mais, quand j’ai commencé à regarder, je me suis rendu compte que mon planning professionnel ne me permettrait pas de me préparer convenablement. Du coup, j’ai opté pour la voiture zéro avec ma DS3 WRC. Une solution possédant plusieurs avantages."

Lesquels ?

(...)