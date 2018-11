Les jours du boss français seraient comptés. On parle de l'ingénieur ayant conçu la Polo WRC à sa place...

On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors comme c'est dans l'actualité encore toute fraîche et que cela concerne directement notre compatriote Thierry Neuville, on vous fait part de la rumeur circulant dans le parc d'assistance de Coffs Harbour : après avoir subi une nouvelle défaite et perdu les deux titres pour lesquels la marque qu'il représente était encore en lice en Australie, le boss français Michel Nandan pourrait être prochainement remercié par les Coréens