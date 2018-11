On l'avait déjà écrit au lendemain de sa défaite australienne dans la quête du titre mondial. Thierry a peut-être laissé passer ses principales chances d'être couronné en 2017 (quand la Hyundai était la meilleure) et en 2018. Et la tâche s'annonce encore plus ardue l'an prochain face à l'armada Toyota disposant d'une Yaris actuellement supérieure à la concurrence et à Citroën qui va retrouver des couleurs avec le retour du sextuple champion Sébastien Ogier.

(...)

Pas né de la dernière pluie, Thierry et Nicolas en sont bien conscients. Avec un seul podium (2e en Allemagne) depuis leur 3e et dernière victoire en Sardaigne, la deuxième moitié de saison du camp Hyundai et du Belge a été, pour dire la vérité, tout simplement

catastrophique. Ce n'est pas à Coffs Harbour que Thierry a perdu la couronne mais bien tout au long des six dernières épreuves où il devait surpiloter avec un i20 WRC en dessous du niveau de la concurrence.