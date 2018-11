Véritable régional de l’étape, Stéphane Prévot prendra, samedi, le départ du Rallye du Condroz pour la 19e fois. Équipier cette année du champion de Belgique 2017, Vincent Verschueren (Skoda Fabia n°46), le Hutois vise un cinquième succès après les quatre enregistrés aux côtés de Bruno Thiry en 1997, 2000, 2001 et 2002.

Stéphane, laquelle fut la plus belle ?

"Certainement la première avec la Subaru Winfield: un rêve de gosse qui se réalisait. On avait dominé d’un bout à l’autre et c’est certainement celle que j’ai le plus fêtée. Sportivement, je garde bien sûr un meilleur souvenir de 2001 avec la Skoda Octavia au terme d’un sprint haletant face à la 206 de Larry Cols. On était plus ou moins à égalité au départ de la dernière spéciale. Enfin, la plus amusante restera celle célébrée au volant en 2002. Le président du RACB John Goossens était décédé le vendredi et on nous avait annoncé qu’il y aurait une minute de silence et pas de champagne sur le podium. Pas très gai pour une victoire au Condroz. Dès lors Bruno m’a dit qu’on allait s’en souvenir de ce succès. On possédait 6 minutes d’avance sur Snijers et dès lors mon pilote m’a proposé de prendre le volant de la 206 WRC pour la dernière spéciale. Je n’en menais pas large. Je m’étais entraîné sur les liaisons avant pour m’habituer. Un sacré gag. Vous auriez dû voir la tête des gens à l’arrivée."

À quand remonte votre plus lointain souvenir du Condroz ?

(...)