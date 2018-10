Neuvième à une minute hier matin après avoir dû balayer la route vendredi sur la terre, Thierry Neuville a connu une deuxième journée nettement plus positive. Très rapide sur l’asphalte détrempé des cinq vraies spéciales de ce samedi, le pilote Hyundai s’est offert deux scratches (et un 2e chrono à 6 dixièmes de Loeb) et a profité des ennuis des uns et des autres pour remonter à la cinquième place.

(...)