WRC Neuville limite encore la casse: "J'ai fait au mieux avec ce que j'avais" Olivier de Wilde

Auteur d’une sortie, le Belge (5e) n’a pas tout perdu. Mais Ogier, lauréat, est revenu dans la course.



Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul auront connu leur lot d’émotions ce week-end lors de cette haletante édition du Wales Rally GB. Mal partis vendredi, ils ont d’abord renversé la vapeur en remontant au deuxième rang en fin de première journée.



Découvrez les réactions de Neuville et Ogier.



(...)