D’accord, la chance de voir Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul couronnés dès ce week-end à Salou ne dépasse pas les 10 à 15 %. Mais elle est réelle. Et c'est une première pour un Belge à ce niveau mondial. Mathématiquement, le pilote Hyundai est le seul des trois candidats au titre à pouvoir être sacré dans quatre jours et à ne pas pouvoir perdre toute chance d’être champion dès l’Espagne. S’il n’est pas sacré ici, Thierry aura toujours une possibilité d'être couronné en Australie trois semaines plus tard. Cela enlève pas mal de pression...