Ils étaient encore en lice en Australie pour les deux titres et au final, ils n’en ont pas encore décroché un seul. Et ont dû se contenter de la 2e place d’Hayden Paddon pour se consoler. Après cinq ans et avec de gros moyens, l’attente commence doucement à être longue. Et la défaite est encore plus dure à avaler quand, en face, Toyota empoche la mise dès la deuxième année de son retour avec la Yaris WRC. Interview sans détour avec Michel Nandan, le directeur sportif de l’équipe coréenne.

Michel Nandan, quel est le sentiment général de l’équipe à l’issue de ce Rallye d’Australie ?

"Bah forcément, on est tous déçus. On a mené les deux championnats durant une bonne partie de l’année et là on est battus dans la dernière ligne droite. Bon on savait en débarquant ici que pour le titre des marques cela allait être fort compliqué. Mais on était confiant sur les chances de Thierry d’être couronné. Il l’aurait mérité."

(...)