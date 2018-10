WRC Loeb peut-il viser un 10e titre ? Olivier de Wilde

À 44 ans, le nonuple champion n’est pas chaud pour un retour à temps plein. Mais... Sur le bitume ensuite, mouillé puis sec, son expérience et un beau coup de poker pneumatique lui ont permis de faire la différence et de mater les trois jeunes candidats au titre.



De quoi lui donner l’envie de revenir en WRC ?



"Je ne sais pas vraiment. Il est clair qu’après mon premier scratch, je me suis dit ‘p... je suis encore bon’. (...)