Jean-Marc Valkenaer (Floral Racing) nous explique comment Ford a imposé Neuville lors du volant 2008.

Recalé la première année et même pas dans les 20 finalistes car il ne parlait quasi pas un mot de Français ou de Néerlandais, Thierry Neuville a refait le Ford RACB Rally Contest en 2008. Et cette fois, il est arrivé parmi les trois derniers candidats et l'a emporté. Mais si l'on en s'était tenu au verdict du jury du RACB au sein duquel on retrouvait notamment Koen Wijckmans et son futur manager Geoffroy Theunis, il n'aurait pas gagné. Et dieu seul sait si sa carrière aurait décollé de la même manière. A quoi cela tient tout de même ! Comme cela fait dix ans, qu'on dira qu'il y a prescription et que cela s'est heureusement bien terminé, on vous raconte.

