On a assisté à une grande première, hier soir au Heysel, lors d'une remise des Prix des RACB Awards relevée de la présence du Danois Tom Kristensen, le nonuple lauréat des 24h du Mans.

Il était déjà arrivé à deux reprises que le jury de journalistes spécialisés n'attribue pas le titre de « Pilote de l'année », anciennement appelé champion de Belgique. Cette fois, nous avons innové en mettant à l'honneur conjointement Thierry Neuville et son fidèle équipier Nicolas Gilsoul. Un quatrième titre symbolique bien mérité pour notre quadruple vice-champion du monde, incontestablement notre meilleur ambassadeur mondial actuel, et un bel hommage à son bras droit à travers lequel toute la profession et tous les copilotes sont récompensés.

(...)