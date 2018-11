Le papa a toujours été derrière un fiston dont il est tellement fier.

Grand passionné de rallye bien avant la naissance de ses fils, Alain Neuville leur a refilé le virus : « Habitant à Saint-Vith, on suivait logiquement les pilotes de la région, Rainer Herman et surtout Bruno Thiry. Quand ils ont eu 6 ou 7 ans, j'emmenais Thierry et Yanick voir les rallyes du coin comme les Boucles de Spa et quelques petites épreuves provinciales ou alors aux 24H de Francorchamps et du Nürburgring, » raconte le papa. « Après le karting 4 temps, Thierry a débuté en autocross à l'âge de 16 ans. Comme je suis fan d'Opel, il pilotait une Corsa 1000cc. Et j'ai de suite vu qu'il avait du talent car il gagnait des courses devant des Polo et des AX plus rapides. Il a même remporté le championnat. »

(...)