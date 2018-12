Le team belge Audi WRT a entamé, ce mardi à Jérez, sa préparation de la saison 2019 en DTM.

Un nouveau défi pour lequel l'écurie montoise s'est encore renforcée avec le recrutement d'une vingtaines de nouvelles personnes. Car les programmes en Blancpain GT Series et WTCR ne seront pas abandonnés. Que du contraire. Et la trêve sera de très courte durée car après le Trophée des Nations début du mois à Bahreïn, Audi WRT s'alignera aux 24H de Dubai et de Daytona le mois prochain.