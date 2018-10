Thierry, revenons un instant sur cette petite sortie qui vous a coûté une cinquantaine de secondes samedi matin. Que s'est-il réellement passé?

"J'ai freiné avant un sommet mais je me suis rendu compte que c'était trop tôt. J'ai donc relâché la pédale mais quand j'ai réappuyé c'était trop tard. J'étais quelques km/h trop vite pour négocier le virage à droite. Je n'étais pas loin dans le fossé, mais j'étais posé. Il m'a fallu l'aide de six ou sept spectateurs pour m'en sortir. Cette erreur au final m'a coûté une place au maximum deux car je ne pense pas que j'aurais été capable de faire mieux que troisième à la régulière. Donc cela m'a coûté entre deux et cinq points on va dire."