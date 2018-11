Le feulement d'une Porsche 911 GT3 toute en glisse dans la campagne condruzienne fut assurément un des grands moments de l'édition 2017 du Rallye du Condroz. Bonne nouvelle pour tous les mélomanes: John Wartique est à nouveau présent cette année pour la finale du Championnat de Belgique des Rallyes. Toujours aligné sur une 911, le Liégeois a pu redécouvrir sa monture dans des conditions hivernales. Une batterie de tests pendant laquelle John nous a convié à monter à bord de son bolide pour montrer à quel point c'est "touchy" de dompter une Porsche en rallye...

Heureux comme un enfant à l'idée d'être au départ pour la troisième fois de sa vie en bord de Meuse, le pistard ne compte cependant pas amuser la galerie face à un Jean-Pierre Vandewauver qui s'annonce redoutable sur la Fiat 124 Abarth RGT de conception bien plus récente...

John, vous repartez cette année avec la même Porsche 911 que vous avez piloté en 2017, c’est ça ?

"Exactement ! C’est le même châssis avec lequel j’ai remporté le Condroz dans ma catégorie il y a un an. Mardi dernier, j’ai pu retrouver la voiture à l’occasion d’une séance d’essais à Clavier. Il faisait dégueulasse et il m’a fallu un peu de temps, soit entre 10 et 15 kilomètres pour reprendre mes marques. Autant dire que faire une séance d’essais avant le rallye ne fait jamais de mal pour une épreuve aussi difficile que le Condroz. Mais il devrait faire sec pour le rallye et cela me conviendrait évidemment mieux qu’une pluie combinée à de la neige fondante comme ce à quoi j’ai eu droit."

(...)