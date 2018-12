La traditionnelle remise des prix annuelle du RACB s'est déroulée jeudi soir à l'Auditorium du Heysel devant un petit millier de licenciés.

Nous y avons assisté. Voici le résumé des points positifs et négatifs de cette belle soirée.

Tops

Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul associés. Pour la première fois, le jury des journalistes a décidé d'attribuer le titre de pilote belge de l'année à deux pilotes, ou plutôt à un pilote et son équipier, en l'occurence Thierry Neuville (c'est la 4e fois déjà que notre quadruple vice-champion reçoit cette récompense) et Nicolas Gilsoul.

(...)