À la veille des RACB Awards, traditionnelle fête de clôture de la saison au Heysel, la rédaction automobile de La Dernière Heure - Les Sports distribue également ses prix. Pour la deuxième année, nos spécialistes moteurs, Olivier de Wilde et Martin Businaro, ont demandé à vingt de leurs collègues de retracer avec eux les grands moments de la saison écoulée à travers douze "Awards", d’abord cette semaine sur le plan national (donc réservé aux pilotes et événements belges), puis la semaine prochaine au niveau international. Outre le "Volant d’or" décerné au meilleur pilote de l’année (verdict sans surprise ce jeudi), on a demandé à chacun de désigner son exploit, son gag, son buzz, son flop, son team, son espoir, sa déception, son image, son crash, sa surprise et son injustice de l’année. Merci à la majorité des journalistes sportifs automobiles de notre pays d’avoir joué le jeu. Voici la première partie (la deuxième sera publiée ce jeudi) des résultats de notre mini-sondage.