En septante ans, la vitesse pure moto a sacré six nations : l’Italie (vingt titres), la Grande Bretagne (dix-sept titres), les États-Unis (quinze titres), l’Espagne (dix titres), l’Australie (huit titres) et la Rhodésie (un titre). Cinquième pays sur six et pourtant les Aussies sont considérés comme les caïds de la discipline, tant Wayne Gardner, Mick Doohan et Casey Stoner ont laissé une image forte. "C’est peut-être lié à leur personnalité", explique Didier de Radiguès, vice-champion du monde 350 cm³ en 1982 qui s’est frotté aux Garner et Doohan. "C’étaient des gars entiers, directs, qui ne tournaient pas autour du pot quand il y avait un souci, mais qui étaient aussi capables de vider un bac de bière avec les autres quand tout allait bien."