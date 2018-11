La discipline ne doit pas être remise en cause en raison du décès de Rik Vanlessen

Pour la troisième fois en quatorze éditions, le Rallye du Condroz a été endeuillé. Cette fois, la sécurité de l’épreuve ne peut pas être mise en cause. Pas plus que celle des voitures. C’est juste la fatalité. Un choc latéral brutal contre un gros pylône a retiré la vie samedi après-midi du côté de Ben-Ahin à Rik Vanlessen, un père de famille de 52 ans. L’ami et équipier de Steve Matterne dans la Skoda Fabia N°7 a fait un arrêt cardiaque et n’a pu être réanimé. C’est affreusement triste.

(...)