En près de 30 ans de carrière, il a presque tout vu. Tout vécu. De l’époque ô combien meurtrière des gladiateurs de la Formule 1 à celle, à peine moins périlleuse, du Dakar au début des années 90, Jacky Ickx a traversé trois décennies dans la peau d’un pilote de course, accumulant les succès comme beaucoup d’autres ont enchaîné les désillusions.

Modèle d’éclectisme et de polyvalence, le Belge a toujours su affirmer sa différence en piste et en dehors. Farouche opposant aux grèves menées dans les années 70 par quelques-uns de ses pairs en F1, le double vice-champion du monde de la discipline a pourtant contribué à améliorer la sécurité en course automobile. Sa célèbre victoire en marchant lors de la mythique édition 1969 des 24 heures du Mans illustre d’ailleurs parfaitement la complexité d’un personnage à la fois attachant et déconcertant.





À vouloir obstinément tendre vers le risque zéro en sport automobile, n’était-on pas tout simplement en train de détruire l’âme et le sel de la course ?

